شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. 5 معلومات عن مواعيد الامتحانات والمحظورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الثانى بداية من غدا السبت، وحتى 26 من نفس الشهر ، الخليج 365 يقدم فى 5 معلومات أبرز الأرقام والمواعيد عن الاختبارات. 1- امتحانات الدور الثانى تبدأ 17 أغسطس الجارى وتنتهى 26 من نفس الشهر. 2- امتحانات الدور الثانى يؤديها قرابة 124 ألف طالب وطالبة بعضهم يستفيد بالدرجة الكاملة للمادة. Advertisements 3- امتحانات الدور الثانى تم وضع أسئلة الامتحان قبل بداية امتحانات الدور الأول وتم طباعتها. 4- امتحانات الدور الثانى تعقد فى 275 لجنة سير على مستوى الجمهورية. 5- حظر دخول اى طالب باى وسيلة غش داخل لجان السير. 6- تطبيق عقوب الغش على أى طالب يخالف ضوابط وتعليمات الامتحانات.

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