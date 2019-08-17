الاتحاد المصرى للهجن يشيد بتسهيلات السعودية لهجن مصر فى سباق ولى العهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد المصرى للهجن بالدور الذى تقوم به المملكة العربية السعودية لتسهيل مشاركة الهجن المصرية فى سباق ولى العهد بالطائف.
وقال المستشار عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن لـ " الخليج 365" ان الهجن المصرية البالغ عددها 67 مشارك فى السباق ستتنافس مع هجن الدول العربية على ارض ميدان الطائف ضمن فعاليات السباق التى انطلقت منتصف الشهر الجارى، وستكون المشاركة المصرية فى الأشواط الدولية نهاية الشهر الجاري ومطلع سبتمبر القادم.
واشار رئيس الاتحاد المصرى للهجن ان كافة الجهات السعودية المختصة تسابقت فى تسهيل مهمة البعثة المصرية وهى تمثل مصر فى المهرجان، لافتا لدور الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والدكتورعبدالله الدايل، مدير العلاقات العامة والمراسم في الهيئة العامة للرياضة فى تذليل كافة العقبات.
وأضاف ان التعاون متواصل بين الاتحاد المصرى للهجن والاتحاد السعودى للهجن، لوصول الهجن المصرية لميدان الطائف قبيل انطلاقة الاشواط حيث انها حاليا تقيم فى معسكر مغلق بمنطقة تبوك لاستكمال الدورة التدريبية بعد نقلها من الاراضى المصرية للاراضى السعودية عن طريق ميناء نويبع .
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