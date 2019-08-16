شكرا لقرائتكم خبر عن هروب جماعى للشواطئ لتفادى موجة الحر فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصابت موجة الحرارة الشديدة التى تضرب مصر حاليًا شوارع القاهرة والمحافظات بحالة من الهدوء التام، وفضل المواطنون البقاء فى المنازل أو الهروب إلى الشواطئ فى المحافظات الساحلية، وأجبرت الموظفين على التغيب عن أعمالهم، أمس الأول، بينما انتعشت سوق بيع المياه الغازية والمعدنية والمثلجات.

فى الإسكندرية، هرب المواطنون إلى الشواطئ التى شهدت زحامًا شديدًا، خصوصًا مناطق شرق الإسكندرية فى سيدى جابر وشاطئ ستانلى حتى أبوقير، وكذلك فى غرب الإسكندرية بالعجمى والنخيل.

وواصل مصيف رأس البر فى محافظة دمياط استقبال رواده، رغم انتهاء إجازة العيد وارتفاع تسعيرة الإيجارات وتكاليف المعيشة، وهو الأمر الذى زادت معه معدلات الغياب داخل المؤسسات الحكومية، كما شهدت الحدائق زحامًا شديدًا من جانب المئات الذين فضّلوا افتراش المناطق الخضراء وتناول الأطعمة والمثلجات، تجنبًا لارتفاع الأسعار بالمحال التجارية والكافيهات والشواطئ الخاصة، وازدحمت البلاجات بالمصطافين هربًا من حرارة الجو، وانتشر رجال الإنقاذ على أبراج المراقبة لمنع المواطنين من الدخول للمناطق الخطرة فى المياه تجنبًا للغرق.

وتحول شارع بورسعيد وشارع النيل لكرنفال كبير، إذ امتلأ بالبالونات وألعاب الأطفال الذين يصاحبون أسرهم الحريصين على التنزه والوصول لمنطقة اللسان الشهيرة والاستمتاع بالطبيعة، باعتبارها ملتقى البحر المتوسط بنهر النيل، وهو ما يمنحها قيمة تاريخية تجعلها قبلة لمعظم الرواد، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بطول الشاطئ لسرعة إنقاذ المواطنين الذين يتعرضون للإصابة بضربات الشمس.

وقالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إن الآلاف من الزائرين مستمرون فى التوافد على رأس البر، إذ واصلت الوحدة المحلية بالمدينة رفع درجة الاستعداد لتوفير جميع الخدمات للمصطافين، وإجراءات تأمين الشواطئ التى بدأت منذ بداية الموسم الصيفى لهذا العام، لافتة إلى أنه تم تكثيف تواجد رجال الإنقاذ والمعدات البحرية، فضلًا عن وجود نقاط للإسعاف بطول الشاطئ، حيث نجح رجال الإنقاذ خلال أيام العيد فى إنقاذ 97 مصطافًا، وتسليم 1448 طفلًا تائهًا إلى ذويهم. وتسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة الذى شهدته أسوان، أمس، فى عزوف المواطنين عن الخروج إلى الشارع خشية الإصابة بضربات الشمس، واضطروا إلى الاحتماء داخل المنازل واللجوء إلى العصائر والمبردات للتخفيف من حرارة الجو.

وأعلنت مديرية الصحة فى القليوبية رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات، للاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحرارى. وقالت الدكتورة ابتسام طارق، مدير إدارة الحميات، إنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات فى المحافظة، وتوفير فرق طبية بأقسام الطوارئ لاستقبال أى حالات مصابة، بالإضافة إلى التنسيق من خلال الخط الساخن بالطوارئ بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائى، لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها، طبقًا لبروتوكولات العلاج التى أصدرتها وزارة الصحة.

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وفى كفر الشيخ، لم يغادر الأهالى منازلهم خوفًا من الإصابة بضربات الشمس، وهرب البعض منهم إلى شاطئ مصيف بلطيم، واضطر المزارعون لحصاد محصولهم فجرًا، تفاديًا لحرارة الشمس الحارقة، وهرب الشباب فى مركز دسوق من المنازل للجلوس أسفل الكوبرى الحديدى القديم المقام على فرع رشيد والفاصل بين (كفرالشيخ والبحيرة)، واستغل بعض هواة الصيد الفرصة لمزاولة هوايتهم.

وأوضح محمد محجوب، رئيس مدينة بلطيم، أن شواطئ المصيف الـ6 كاملة العدد، إذ تم إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال رواده الهاربين من هذا الحر غير المسبوق.

وكشفت تقارير غرفتى العمليات بديوان عام محافظة المنيا ومديرية الصحة، مصرع شخص وإصابة 14 فى 3 حوادث متفرقة بالطريق الصحراوى الشرقى، نتيجة انفجار إطارات السيارات، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والسرعة الزائدة، وكذلك أصيب 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بسبب انفجار الإطار الأمامى، و5 آخرون فى انقلاب سيارة ملاكى بسبب انفجار أحد الإطارات.

وفى شمال سيناء، رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد، بسبب ارتفاع درجة الحرارة فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، فى الوقت الذى هرب فيه المواطنون من حرارة الجو بالخروج إلى الشواطئ، والجلوس أسفل ظلال الأشجار فى المزارع، ورش المياه لتلطيف درجة الحرارة.

وشدد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، على عدم السير فى الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، مع الإكثار من شرب الماء أو السوائل، وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية، وعند الشعور بالتعب يجب الراحة فى مكان جيد التهوية والظل، بجانب أخذ الحيطة لمن يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكرى بعدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضًا لضربة الشمس.

فى السياق ذاته، قام المواطنون فى المناطق الحضرية، خاصة العريش عاصمة المحافظة، بالخروج إلى شواطئ البحر، هربًا من درجة الحرارة، فيما قام أبناء القرى البدوية بالخروج للمزارع والجلوس أسفل الأشجار، كما اعتمد عدد كبير من المواطنين على رش المياه أمام المنازل وفى الشوارع والجلوس فى المنازل أسفل المراوح الكهربائية لتلطيف درجة حرارة الجو.

وفى الأقصر، شهدت أنحاء المحافظة ارتفاعًا شديدًا فى درجات الحرارة، وخلت الشوارع والميادين العامة من المارة، واستخدم الأهالى الشماسى للوقاية من الحر، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ، كما تابعت مديرية الصحة مع غرفة العمليات بالمستشفيات والوحدات الصحية تحسبًا لإصابة المواطنين بضربات شمس وعلاجهم، فيما شهدت محال العصير إقبالًا كبيرًا من المارة لشرب العصير والمياه المثلجة للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة التى تشهدها المحافظة، كما لجأ عدد كبير من السياح المتواجدين فى الأقصر، بعد الانتهاء من زيارات المعابد والمقاصد الأثرية المنتشرة بشرق وغرب المدينة السياحية، إلى التوجه للنيل واستقلال المراكب النيلية لعمل رحلات نيلية للاستمتاع بالطبيعة والتوجه لجزيرة الموز.

وفى الإسماعيلية، سادت حالة من الهدوء فرضتها حرارة الجو فى شوارع وميادين وأندية وشواطئ المحافظة، وسادت حالة من الهدوء الشواطئ التابعة للمحافظة، وهى «الفيروزة والملاحة والتعاون والزهور» بمركز ومدينة فايد، فيما تراجعت نسبة الإشغال إلى أكثر من 20% فى الفنادق والقرى السياحية وفق مصدر بإدارة السياحة بالمحافظة.