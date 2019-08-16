شكرا لقرائتكم خبر عن 18 أغسطس فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب القيد بالدراسات العليا «دبلوم، تمهيدي ماجستير، ماجستير، دكتوراه» للعام الجامعي 2019/2020 بجميع كليات الجامعة اعتباراً من يوم الأحد 18/8/2019 وحتى 19/9/2019 طبقاً للشروط المعلنة بكل كلية، على أن يكون التقدم إلكترونياً بموقع الجامعة بخدمة التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا http://misdb.minia.edu.eg/umisbuilt1/registration/pg_admin.aspx، ثم يتم تقديم المستندات المطلوبة ورقياً بمكتب الدراسات العليا بالكلية طبقاً للوائح والقواعد المنصوص عليها بالكليات.

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