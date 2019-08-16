شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة» ينقذ طفلة من الاستغلال في خلافات أسرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، محاولة استغلال طفلة من قبل والدها من خلال تصوير مقطع فيديو للتشهير بأمها والإساءة إلى الآخرين، وذلك بعد انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه بالتواصل مع والدة الطفلة تبين أن الأب قام باختطاف الطفلة حين تواجدها بأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية بعد إجراء جراحتين في القلب خارج مصر على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن الأم أفادت بأن والد الطفلة يساومها للحصول على أوراق ومستندات خاصة به، مستغلا الحالة الصحية للطفلة.

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وأكدت العشماوي أن الواقعة تتضمن إساءة لكرامة وحقوق الطفلة باستغلالها في نزاعات أسرية، والإساءة والتشهير بالآخرين، إلى جانب المخاطرة بالحالة الصحية للطفلة، حيث تقتضي حالتها ضرورة الخضوع للعلاج والمتابعة الصحية.

وأضافت أن الواقعة تعد مخالفة لما تضمنته المادة 80 من الدستور بشأن التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، حيث تعد الواقعة من جرائم تعريض الطفل للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما تضمنته المادة 292 من قانون العقوبات المصري، بشأن الامتناع عن تسليم الطفل إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار القضاء، بشأن حضانته أو تسليمه.

ونوهت العشماوي إلى أنه على الفور تم تحرير بلاغ برقم 158909 على خط نجدة الطفل 16000، وإحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، بمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية فإعمال شؤونها بشأن حالة الطفلة، إلى جانب إبلاغ كل من النائب العام، ووزارة الداخلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس يسعى لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة، مشددة على أنه من غير المقبول الزج بالأطفال في النزاعات الأسرية، حيث لا بد أن ينشأ الطفل في بيئة آمنة تكفل له مزيدا من العطف والمودة لأن الأسرة هي الكيان الأول والملاذ الآمن الذي لا بد أن يتوافر فيه كل أنواع الحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال.