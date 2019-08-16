شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى المحافظات مع بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديريات التعليم والمناطق الأزهرية بمختلف المحافظات، لانطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والأزهرية، اليوم، وشدد وكلاء الوزارات المعنية على ضرورة تجهيز اللجان والاستراحات وتأمين المدارس، علاوة على توفير المياه المثلجة لمواجهة موجة الحر الشديدة التى تشهدها البلاد حاليًا.

وفى الدقهلية، قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التعليم، إن المديرية أنهت جميع التجهيزات لانطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، إذ يؤديها 4 آلاف و683 طالبًا أمام 17 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى لجنة بالسجن وسط إجراءات أمنية مشددة، لافتًا إلى أن الجميع مسؤولون عن توفير الأمن والهدوء للطلبة مع مراعاة العامل النفسى لهم والاطمئنان عليهم أولًا بأول.

وأضاف «عبدالرؤوف»، فى تصريحات أمس، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديريات (الأمن والصحة والكهرباء) مع مديرية التعليم، لتوفير جميع الخدمات فى أثناء فترة الامتحانات كل فى اختصاصاته، ولفت إلى أنه تم التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان، سواء من الطلبة أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع التحلى بضبط النفس فى التعامل مع الطلاب، مشددًا على ضرورة سرعة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والخاصة بالدور الثانى للثانوية العامة، بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفورى عن وجود أى مشكلة لسرعة حلها على الفور، وأوضح أن الاستراحات الحكومية جاهزة لاستقبال مراقبى اللجان، بتوفير سبل الإقامة الجيدة كافة.

وفى دمياط، قال السيد أحمد سويل، وكيل وزارة التعليم، إنه تم الانتهاء من تجهيز 10 لجان على مستوى المحافظة لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة، بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية، كما تم تشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات، برئاسة كمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والانتهاء من تشكيل غرفة العمليات تحت رئاسة مدير المديرية.

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وأضاف «سويلم»، أنه تم تكليف أحمد السؤالى، مدير إدارة التوجية المالى والإدارى، مشرفًا عامًا على 21 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية فى المحافظة، والإشراف على تجهيزها لاستقبال المراقبين والمراقبين الأوائل والملاحظين وتزويدها بسبل الإعاشة والراحة، لافتًا إلى أنه تم استئناف تفعيل بروتوكول التعاون المعتمد من محافظ دمياط بين ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم والمديريات المعاونة (الداخلية، الصحة، التموين، الشؤون الاجتماعية)، مشددًا على جميع الإدارات، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، لتهيئة مناخ مناسب للطلاب.

وفى شمال سيناء، أوضحت ليلى مرتجى، وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 351 طالبًا «237 نظامى، و114 منازل»، موزعين على 6 لجان على مستوى المحافظة، بينها لجنتان فى مركز العريش، واثنان فى مركز بئر العبد، واثنان أيضًا فى مركز الشيخ زويد، وشددت على منع الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين داخل لجان الامتحانات، مع السماح باستخدام التليفون الأرضى لرئيس اللجنة فقط، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية فى العريش، وغرف عمليات أخرى فرعية لمتابعة سير الامتحانات. ونوهت ليلى، إلى توفير أتوبيسات لنقل طلاب مدينتى (الشيخ زويد ورفح) المقيمين فى مدينة العريش إلى لجان الامتحان بالشيخ زويد، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والجهات المعنية، بجانب أتوبيسات أخرى لنقل الملاحظين والمراقبين.

ووصلت صناديق أسئلة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة إلى مركز توزيع الأسئلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم فى أسيوط، وسط تكثيف أمنى، وأكد صلاح فتحى، وكيل الوزارة، أن عدد لجان امتحان الدور الثانى بلغ 14 لجنة ولجنة سجن ومقرها سجن أسيوط العمومى، منوهًا بأنه عقد اجتماعًا برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تم خلاله التنبيه عليهم بضرورة مكافحة أى حالات غش مع التنبيه على كل طالب بكتابة اسمه ورقم جلوسه واسم لجنته فى مكان ظاهر على ورقة الأسئلة بجوار توقيع الملاحظ، لمنع أى محاولة من محاولات التسريب مع ضرورة استخدام (العصا الإلكترونية) لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان.

وتابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، استعدادات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، وتم الانتهاء من تجهيز 21 استراحة، لاستقبال المراقبين والملاحظين، بينها 9 استراحات للسيدات، و12 للرجال.

كما تنطلق اليوم فى القاهرة والمحافظات، امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمى والأدبى)، إذ يؤدى طلاب القسم العلمى أول أيام الامتحان بمادتى (الفقه والجبر والهندسة الفراغية) على أن تختتم فى 26 أغسطس الجارى، أما القسم الأدبى فيؤدى طلابه الامتحان بمادتى الفقه والتوحيد، وينهى طلاب القسم ذاته، امتحاناتهم فى 25 من الشهر نفسه، بمادة اللغة الأجنبية الأولى.