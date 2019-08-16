شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق فى شكاوى 3 شركات وتغطية «انفجار الأورام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقى، اجتماعًا موسعًا، غدًا، لاستكمال التحقيق فى شكوى مقدمة من «شركة آبل» الأمريكية، ضد إحدى القنوات الفضائية المصرية التى تحمل الاسم ذاته، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتناقش اللجنة، شكوى من «فودافون مصر» ضد أحد المواقع الإلكترونية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عنها، إضافة إلى التحقيق فى شكوى «شركة we» ضد موقع آخر بتهمة نشر أخبار كاذبة أيضًا، ومن المقرر أن تراجع التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية الخاصة بالحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام.

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ويستأنف المجلس، نشاطه عقب إجازة العيد، إذ يضع عددًا من الملفات الهامة على جدول أجندته، الأسبوع المقبل، والتى يأتى على رأسها التقرير السنوى الخاص بحرية الإعلام، وقال «شوقى»، المشرف على إعداده، إن التقرير الذى يأتى تحت عنوان «حالة الإعلام فى مصر»، سيتضمن بابًا خاصًا بوسائل التواصل الاجتماعى، يشمل استعراضًا لأكبر المخالفات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأضاف «شوقى»، أنه من المنتظر إنهاء التقرير منتصف أغسطس الجارى، بعدما تم الانتهاء بالفعل من أغلب فصوله، ويتبقى فقط الجزء الخاص بلجنة الشكاوى، والذى تجرى مراجعته تمهيدًا لإرفاقه.

من جهة أخرى، يحسم المجلس، عقب عودته، قراره النهائى فى التوصية المقدمة من لجنة الشكاوى والخاصة بحجب موقعى «الصباح نيوز» و«الإخبارية»، فى الشكوى المقدمة ضدهما من «شركة هواوى» الصينية، فيما يستأنف بحث أزمات الإعلام الرياضى، بتحديد الموقف النهائى لبرنامج «الزمالك اليوم»، وكذلك قناتا «عبدالناصر زيدان» و«أبوالمعاطى زكى» عبر موقع «يوتيوب»، فى ظل تبادل الشكاوى بين رئيس الزمالك من طرف و«زيدان وزكى» من الطرف الآخر.