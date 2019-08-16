شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 243 مشروعًا لتربية الأغنام فى شمال سيناء بـ2.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدّق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تمويل 243 مشروعًا لتربية الأغنام، بقيمة 2.5 مليون جنيه من الصندوق الدوّار للتنمية وترشيد الطاقة بديوان عام المحافظة.

وقال «شوشة» إن ذلك يأتى فى إطار دعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل وتوفير فرص عمل حقيقية لحل مشكلة البطالة فى المحافظة.

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وأوضح أسامة عودة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية فى المحافظة، أن من بين مشروعات الأغنام التى تمت الموافقة على تمويلها، 79 مشروعًا فى العريش، بقيمة 824 ألف جنيه و89 مشروعًا فى بئر العبد، بقيمة 918 ألفًا، و31 مشروعًا فى الشيخ زويد، بقيمة 310 آلاف جنيه، و23 مشروعًا فى رفح، بقيمة 230 ألفًا، و21 مشروعًا فى نخل، بقيمة 252 ألفًا.

وأضاف «الشريف» أن هناك تيسيرات من الصندوق لتمويل المشروعات المقدمة من المواطنين، إذ يتم صرف القروض اللازمة حسب طبيعة ونوعية المشروع ودون فوائد، ونظير رسوم إدارية فقط لا تتعدى 4%، كما يتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرًا.

يذكر أن الصندوق الدوّار فى شمال سيناء موّل 113 مشروعًا لتربية الأغنام على مستوى المحافظة، بقيمة مليون و144 ألفا و400 جنيه، خلال الفترة من بداية يناير 2010 وحتى 30 يونيو الماضى.