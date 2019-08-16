شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يكلف عفيفى بمتابعة محامٍ أصيب بحروق على يد متهمين بأبو كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف سامح عاشور، نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب- عادل عفيفى، عضو مجلس النقابة العامة لمحامي مصر، بمتابعة محامى ابوكبير الذي تعرض للإصابة بحروق متنوعة بمختلف أنحاء الجسم أمس الأول عن طريق بلطجية بأوكبير ومحاولة الفتك به.

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وقال «عادل عفيفى» إنه تم زيارة ناجى عثمان المحامى والمحجوز بمركز الحروق بمستشفى ههيا المركزى ومتابعة كافة الإجراءات الطبية والرعاية الصحية له موضحا أنه تم التواصل مع المستشار المحامى العام لشمال الشرقية والقيادات الأمنية لسرعة ضبط الجناة، وشدد على أن نقابة المحامين لن تترك حق الزميل.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بنشوب حريق في أحد المنازل بقرية طوخ بدائرة مركز أبوكبير.

وتبين من التحريات والفحص والمعاينة قيام متهمين بإشعال النيران في منزل جارهم بسبب خلافات بينهم وتدخل «ناجي. ع» ويعمل محاميا لأحد الجيران للتصدي لهم إلا أن أحد المتهمين قام بإلقاء كمية من البنزين أدت إلى إصابة المحامي بحروق بمختلف أنحاء الجسم وتم نقله إلى مركز حروق ههيا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٢٧٥٩ لسنة ٢٠١٩ جنح أبوكبير، وتولت النيابة التحقيقات وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجناة.