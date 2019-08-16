شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توزيع أول دفعة من لحوم الأضاحى بمسجد بن عطاء الله السكندرى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المشروع القومى لصكوك الأضاحى فى توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحى وزارة الأوقاف من مسجد سيدي أحمد بن عطاء الله السكندرى بمحافظة القاهرة بحضور مسئولي وزارة الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك تفعيلا للدور المجتمعي للحكومة، ومساعدة للأسر الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

حضر التوزيع، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ ، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والشيخ خالد خضر وكيل الوزارة بأوقاف القاهرة، وتتابع بعد ذلك عمليات التوزيع لألف طن على مليون أسرة من المستحقين على مستوى الجمهورية.

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