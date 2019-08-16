شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: نقل وتسكين 507 أسرة من منطقة أكشاك أبو السعود بالأسمرات3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، عن تسكين 507 أسرة، حتى الأن، من أهالى منطقة أكشاك أبو السعود، بحى مصر القديمة ضمن خطة تطوير منطقة المدابغ والفسطاط، وعين الصيرة، فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأوضحت المحافظة ، أنه يتم إخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضًا له، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة المنزلية، كما وفرت المحافظة سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، كما تم توفير أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد .

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وكان تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، منطقة إعادة تخطيط حيث تُعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ،ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.