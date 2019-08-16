شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعد استغاثة سيدة الإسكندرية.. التنمية المحلية: تشميع مخزنين و3 محلات للمتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التنمية المحلية، منذ قليل، بيانا رسميا للتعليق على واقعة سيدة الإسكندرية وأحد المطاعم، قالت فيه: "فى استجابة سريعة من وزارة التنمية المحلية لاستغاثة سيدة مُسنة، ونجلتها من محافظة الإسكندرية، على مواقع التواصل الاجتماعى، لتضررها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزة ثان بسبب وجود عدد من المخالفات والأفران المشتعلة لدى صاحب سلسلة المطاعم، والتى تؤثر على العقار الذى تقيم فيه والعقارات المجاورة مما يهدد المنطقة بالكامل ويؤثر على حياة السكان، وجه وزير التنمية المحلية بالتواصل مع مسئولى محافظة الإسكندرية وتم إرسال الشكوى والاستغاثة الخاصة بالسيدة ونجلتها، وتم على الفور تشكيل حملة مكبرة من الأجهزة المعنية للمحافظة ومديرية أمن الإسكندرية، وتوجهت إلى موقع الشكوى، وذلك برئاسة اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة" .

وقالت الوزارة إن الحملة التى تم تشكيلها رصدت عددا من المخالفات لصاحب المطاعم المشكو فى حقه، وتسببها فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين بمنطقة شارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى وجود خطر كبير على العقارات المجاورة لسلسلة المحلات لوجود خطر بسبب أنابيب الغاز على المنطقة، وتم عرض الموضوع على النيابة العامة والتى قررت تشكيل لجنة من الأمن الصناعى والشئون القانونية بالمحافظة، وصدر قرار بناءً على تقرير الأمن الصناعى بتشميع وإغلاق مخزنين و3 محلات وإزالة أسباب الشكوى .