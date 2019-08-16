​"مستقبل وطن" بجنوب الصعيد يناقش استعدادات انتخابات "الشيوخ والنواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اللقاء التنظيمي الأول لمحافظات جنوب الصعيد (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر)، وذلك بمحافظة قنا.

وأوضح رشاد، أن اللقاء التنظيمي الأول لمحافظات جنوب صعيد يهدف لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وتكليف أمناء القطاعات الجغرافية وأمناء المحافظات بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية ومناقشة اقتراحات أمناء المحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية والاستعداد لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

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وطالب رشاد خلال اللقاء كافة القيادات التنظيمية وأعضاء الحزب، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المقدمة له، وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمى للحزب من خلال تدريب أعضاء وكوادر الحزب، والاستمرار في استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، فضلا عن ضرورة الاستمرار في العمل الخدمي.

واستعرض الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وكيفية دعم الدولة المصرية وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجاً.

وشارك في اللقاء النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب المهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالحزب، فضلا عن النائب الدكتور محمد كمال مرعي، والنائب المهندس يسري المغازي أعضاء الأمانة المركزية بالحزب، والنائب اللواء يحيي العيسوي مسؤول قطاع وسط وغرب الدلتا، والمهندس كامل ميشيل أمين مساعد المواطنة، والدكتور حسام صديق أمين مساعد الشئون البرلمانية.