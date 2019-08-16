​مصر في أسبوع| احتفالات العيد ووفاة حسين سالم.. وإجراءات حكومية بعد الانفجار النووي الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، الانفجار النووي في روسيا وبيان الأرصاد بشأن مسار غبار الانفجار والإجراءات الحكومية التي اتخذتها بشأن استيراد القمح من روسيا، وشهد الأسبوع وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا، كما شهد الأسبوع جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتجع ماسة العلمين، بالإضافة لمشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

السبت

السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

أمير الكويت للسيسي: نتمنى لمصر دوام التقدم والاستقرار

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بعيد الأضحى المبارك

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج ؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

القصر المخيف.. قصص مرعبة من "البارون"- صور

نفت وزارة الآثار، أمس الجمعة، ما أثُير من أنباء عن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري بسبب ضعف المخصصات المالية، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

انتصار السيسي تهنئ الشعب بمناسبة عيد الأضحى

هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اضغط هنا..

بالصور.. السيسي يتفقد منتجع "ماسة العلمين" بعد صلاة العيد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

بالطائرة.. السيسي يتفقد مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالطائرة صباح اليوم، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

السيسي يوجه رسالة لشباب مصر في يومهم العالمي

توجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، للتفاصيل اضغط هنا..

شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأخلص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، للتفاصيل اضغط هنا..

يُستخدم في علاج الدواجن.. الصحة تُحذر من دواء بيطري "مغشوش"

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 30 لعام 2019 من عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري "amoxy 20%"، المستخدم في لعلاج النزلات المعوية للدواجن، والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية، للتفاصيل اضغط هنا..

السياحة تطلق أول فيلم عالمي لحملة People to People (فيديو)

أطلقت وزارة السياحة، الاثنين، أول فيلم ترويجي لحملة People to People والذي انتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

أكد مصدر في شرم الشيخ، مقرب من رجل الأعمال حسين سالم أن رجل الأعمال توفي في ساعة متأخرة، أمس الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر يناهز 86 عامًا، للتفاصيل اضغط هنا..

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مصر للطيران تتسلم طائرة دريملاينر السادسة من "بوينج"

احتفلت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج" Dreamliner B787-9 "التي تصل القاهرة غدًا، للتفاصيل اضغط هنا..

"الوزراء": مبنى "الضبعة النووية" قادر على تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن

رد مجلس الوزراء، على ما أثير بشأن انفجار روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات "قانون المحاماة"

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

صور| وصول أولى رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من جدة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوي لشركة مصر للطيران والمخصص لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد الانتهاء من أداء المناسك، للتفاصيل اضغط هنا..

البابا تواضروس يحسم الجدل حول تغيير موعد عيد الميلاد ووحدة الكنيسة

ألقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العظة الأسبوعية مساء الأربعاء في كاتدرائية الإسكندرية بعنوان العذراء مريم بحضور أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية إلى جانب شعب الكنيسة المرقسية، للتفاصيل اضغط هنا..

الأرصاد تصدر بيانًا بشأن مسار غبار انفجار روسيا النووي

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم تأثر جمهورية مصر العربية بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الذي حدث في مدينة سفرودفنسك الروسية، للتفاصيل اضغط هنا..

التموين تعلن موعد إيقاف صرف السلع للمستبعدين بالمرحلة الرابعة

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزار التموين والتجارة الداخلية للنظم أنه سيتم إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة لوقف الدعم اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة الشهر المقبل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في شهر سبتمبر المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

"خريطة صناعية موحدة".. الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي ورئيس الوزراء

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للتفاصيل اضغط هنا..

احتمالية تعرض البلاد لموجة جديدة.. الأرصاد تكشف سبب "شدة الحرارة"

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السبب الحقيقي وراء الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد، موضحًا أنها ترجع إلى تعرض شمال البلاد لمنخفض الهند الموسمي، في حين أن جنوب البلاد يتأثر بمنخفض السودان، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوافق على قرض 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الخط الأول للمترو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 76 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تجديد وتطوير الخط الأول لمترو القاهرة والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو والموع في فيينا بتاريخ 2018/12/18، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

بعد "الانفجار النووي".. مسؤول يكشف إجراءات فحص القمح الروسي بمصر

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن إعلان حالة الطوارئ لفحص كافة عينات القمح القادمة من روسيا، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والطافة الذرية؛ للتأكد من خلوها من الإشعاع النووي، مشيرًا إلى أنه إجراء طبيعي يتم تطبيقه بشكل عام وتزداد المراقبة على روسيا نتيجة الانفجار الذي وقع شمال روسيا، للتفاصيل اضغط هنا..

الري تصدر بيانًا رسمياً بشأن "فيضان النيل" هذا العام

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، موضحة أننا ما زلنا في بداية السنة المائية التي بدأت في الأول من أغسطس وأن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر، للتفاصيل اضغط هنا..

معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد

أيام قليلة ويدق عام ١٤٤١ الهجري الجديد الباب بما يحمله من أهمية خاصة في حياة المسلمين في جميع بقاع الأرض، بأعياده وأيامه المباركة وعباداته ومناسباته الدينية، علاوة على أنه يحمل ذكرى دينية غالية توافق ذكرى هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي تم اتخاذها بداية للتقويم الهجري، للتفاصيل اضغط هنا..

بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية غدًا حتى 30 أغسطس

أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن غدا السبت بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، للتفاصيل اضغط هنا..