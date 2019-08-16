بيان هلال شهر المحرم للعام الهجري الجديد وأوجه القمر بالمحافظات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "مرصد حلوان"، بيانه بشأن هلال شهرالمحرم لعام 1441هـ.

وذكر المرصد في بيان له الجمعة، أن غرة شهر المحرم فلكيًا هو يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وجاءت تفاصيل البيان كالآتي:

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• يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من ذي الحجـة 1440هـ الموافق30/8/2019م

(يوم الرؤية).

• ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (19–22دقيقة).

• أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (1- 27دقيقة).

• و بذلك تكون غرة شهر المحرم 1441 هـ فلكياً يوم السبـت 31/8/2019م.