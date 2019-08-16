أخبار مصر | تنسيق بين نقابة المحامين" ووزارة العدل للتحصيل الفوري لأتعاب المحاماة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنسيق بين نقابة المحامين" ووزارة العدل للتحصيل الفوري لأتعاب المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه يجري حاليا الإعداد لمشروع صياغة بروتوكول مع وزارة العدل، يحدد كيفية التحصيل الفوري لأتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها مباشرة لخزانة نقابة المحامين.

وأكد عاشور، أنه حال تنفيذ البروتوكول، فإنه سيضمن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة في المعاش والعلاج، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تسعى دائما لتنمية مواردها لدعم مشروعي العلاج والمعاش بها، فقامت، في الآونة الأخيرة، برفع قيمة مساهماتها بمشروع العلاج للمحامين، ورفع الحد الأقصى للعلاج ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا، وزيادة المعاش ليكون 2000 جنيه.