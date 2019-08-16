أخبار مصر | التعليم العالي: فتح موقع التنسيق الإليكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، ويستمر حتى السبت الموافق 31/8/2019.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قدمت الوزارة عدد من الأسئلة وإجاباتها للتسهيل على الطلبة، وجاءت كالتالي:

■ من يمكنهم التقديم في تنسيق الشهادات الفنية؟

أولاً.. دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول التالي:-

● دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر

● دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر

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ثانياً.. دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول التالي:-

● دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر

● دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

● دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز

● دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ( شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر

● الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

كيف يتم التقديم ؟