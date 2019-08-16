أخبار مصر | سامح عاشور يكلف بالوقوف على ملابسات حرق محام بأبو كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يكلف بالوقوف على ملابسات حرق محام بأبو كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف، اليوم الجمعة، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عادل عفيفى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بمتابعة حالة محامى أبو كبير، الذى تعرض للحرق، أمس الأول، على أيدي بلطجية، والتعدي عليه.

وقال عادل عفيفي، بأنه تمت زيارة ناجى عثمان، المحامى، وذلك بحضور متولي محمود، نقيب محامي شمال الشرقية، وفارس النجدي، عضو الفرعية، للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم كل أنواع الدعم له، مشيرا إلى أنه تم حجز المحامي بمركز الحروق بمستشفى ههيا المركزى لتلقي العلاج، مؤكدا أنه تتم متابعة جميع الإجراءات الطبية، والرعاية الصحية بتعليمات وتواصل مباشر من النقيب العام، سامح عاشور.

وأوضح عفيفي أنه تم التواصل مع المستشار المحامى العام لشمال الشرقية، والقيادات الأمنية لسرعة ضبط الجناة، وعرضهم على جهات التحقيق، وتقديمهم للمحاكمة، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر رقم

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12759 لسنة 2019 جنح أبوكبير بالواقعة.

وشدد عضو النقابة العامة على أن نقابة المحامين لن تترك حق الزميل، مهما كلفها الأمر.

وعن ملابسات الواقعة، قال عفيفي إنه في أثناء قيام الزميل بفص اشتباك بين الجناة وآخرين، قاموا بالتعدي عليه، وتوعدوه، وقاموا بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه، مما أدى إلى تعرضه للحرق بمختلف مناطق الجسم.