أخبار مصر | بعد واقعة مطعم الإسكندرية.. تشميع مخزنين وعدد من المحلات التي تهدد حياة السكان بالمنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة مطعم الإسكندرية.. تشميع مخزنين وعدد من المحلات التي تهدد حياة السكان بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في استجابة سريعة وفورية من وزارة التنمية المحلية لاستغاثة سيدة مُسنة، ونجلتها من محافظة الإسكندرية بالرئيس عبدالفتاح السيسي، علي مواقع التواصل الاجتماعي، لتضررها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزة ثان بسبب وجود عدد من المخالفات والأفران المشتعلة لدي صاحب سلسلة المطاعم والتي تؤثر علي العقار الذي تقيم فيه والعقارات المجاورة مما يهدد المنطقة بالكامل ويؤثر علي حياة السكان.

أمر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتواصل مع مسئولي محافظة الإسكندرية وتم إرسال الشكوي والاستغاثة الخاصة بالسيدة ونجلتها.

وأشار إلي أنه تم علي الفور تشكيل حملة مكبرة من الأجهزة المعنية للمحافظة ومديرية أمن الإسكندرية وتوجهت الي موقع الشكوي وذلك برئاسة اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة .

وقالت وزارة التنمية المحلية، إن الحملة التي تم تشكيلها رصدت عدد من المخالفات لصاحب المطاعم المشكو في حقه وتسببها في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين بمنطقة شارع جمال عبدالناصر بالاضافة الي وجود خطر كبير علي العقارات المجاورة لسلسلة المحلات لوجود خطر بسبب أنابيب الغاز علي المنطقة ، وتم عرض الموضوع علي النيابة العامة و التى قررت تشكيل لجنة من الأمن الصناعى والشئون القانونية بالمحافظة وصدر قرار بناءً علي تقرير الأمن الصناعي بتشميع وإغلاق مخزنين و٣ محلات وازالة أسباب الشكوي .