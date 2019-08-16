أخبار مصر | وزير التموين يشارك بعزاء شقيقة مكرم محمد بالحامدية الشاذلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين يشارك بعزاء شقيقة مكرم محمد بالحامدية الشاذلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم، في عزاء فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما شارك بالعزاء، عدد من كبار الكُتاب الصحفيين، أبرزهم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلسي إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي محمد الباز، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي نشأت الديهي.

يذكر أن الراحلة وافتها المنية الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

