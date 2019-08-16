أخبار مصر | 'كيس دهون' يتسبب في إثارة الرعب بـ'أخبار اليوم'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'كيس دهون' يتسبب في إثارة الرعب بـ'أخبار اليوم' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب كيس أسود مجهول، في إثارة الرعب والخوف داخل مؤسسة أخبار اليوم، وذلك بعد إبلاغ المواطنين لأفراد الأمن، اليوم، بوجود كيس أسود يحتوي على جسم غريب، بجوار مبنى المؤسسة الإداري بمنطقة بولاق أبوالعلا.

وقام أفراد الأمن بالمؤسسة على الفور بإبلاغ قسم شرطة بولاق، والذي قام بالدفع بقوة أمنية، وتم فحص الكيس المجهول بواسطة خبراء المفرقعات، وتبين أنه كيس دهون تم إلقاؤه من قِبل أحد المواطنين.