أخبار مصر | أحمد موسى و'الباز' بعزاء شقيقة مكرم محمد بالحامدية الشاذلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى و'الباز' بعزاء شقيقة مكرم محمد بالحامدية الشاذلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد من كبار الكتاب، في عزاء فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحضر العزاء الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي محمد الباز، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلسي إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن الراحلة وافتها المنية الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.