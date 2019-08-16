أخبار مصر | وزيرة البيئة تستعرض خطط عمل الفروع لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تستعرض خطط عمل الفروع لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطط عمل الفروع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لموسم جمع قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

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واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال عدد من المحاور المحددة أبرزها إجراءات التنسيق مع المحافظات المعنية لاستصدار قرارات بوقف الأنشطة الملوثة وتنفيذ برامج فحص عوادم المركبات والتفتيش على المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وكذلك السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية بالإضافة إلى دور الوزارة فى التنسيق مع وزارة الزراعة لجمع وتدوير قش الأرز، وكذلك توعية الفلاحين بكيفية التعامل الأمثل مع قش الأرز.

وأكدت وزارة البيئة على دور الأفرع الإقليمية فى العمل البيئى باعتبارها الأذرع الحقيقية للوزارة بالمحافظات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة عدد من الملفات الهامة ويأتى فى مقدمتها التفتيش على المنشآت الصناعية ومتابعة المحاضر القانونية، وآلية عمل المعامل بالفروع بالتنسيق مع المعمل المركزى ، وكذلك تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وشددت على أهمية التعامل بشكل فورى مع طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها حتى يشعر المواطن بالتحسن المطلوب على أرض الواقع، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لزيادة الوعى البيئي فى مختلف المجالات البيئية لدى كافة فئات المجتمع.