- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. غلق المطعم السوري المتسبب في أزمة «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت حملة مكبرة من حى المنتزه بالإسكندرية مساء اليوم مطعم عروس دمشق السورى بمنطقة العصافرة بسبب مخالفة اشتراطات الأمن الصناعى.
كان حى المنتزه قد شكل لجنة بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حى ثان المنتزه قامت بمعاينة المطعم ومراجعة تراخيصه.
من جانبه، قال اللواء محمد عبدالوهاب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق المطعم لثبوت مخالفات ارتكبها فيما يخص اشتراطات الأمن الصناعي.
كانت مشادة كلامية نشبت بين صاحب المحل وسيدة جارته بسبب تضررها من وجود بوتاجاز 10 شعلات أسفل منزلها وصدور روائح وأدخنة لشقتها.
وبثت السيدة صاحبة الشكوى فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما أثار غضب المواطنين، حيث وجه صاحب المطعم «سورى الجنسية» لها كلامه قائلاً: «محتاج راجل اتكلم معاه خشي جوة» وهو ما تسبب في غضب كبير على مواقع «السوشيال مديا».
وأكد صاحب المطعم في بيان رسمي أنه لم يقم بالتعدى على جارته أو سبها وأرجع الأزمة لوجود خلاف شخصي معها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. غلق المطعم السوري المتسبب في أزمة «السوشيال ميديا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.