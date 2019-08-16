شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تسكين 510 أسرة بروضة السيدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، عن تسكين 510 أسرة حتى الأن بمشروع روضة السيدة، الكائن بحى السيدة زينب، بالإضافة الى إنهاء التعاقد مع 512 آسرة، حتى الأن، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأسر يتم تسكينها فى وحدات سكنية مفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة المنزلية اللازمة، مشيرا إلى أن محافظ القاهرة شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، وكلف رئيس هيئة النظافة بتعيين شركة نظافة خاصة أو متعهد مسئول عن نظافة المشروع بالكامل على مدار اليوم من خلال 3 ورديات على أن تتولى الجمع المنزلى من الوحدات ونظافة الشوارع الداخلية للمشروع.

Advertisements

ويشمل المشروع 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه ، على مساحة 7 أفدنة تقريباَ في واحدة من أعرق مناطق القاهرة وهي منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعمارى المميز للمنطقة التاريخية.