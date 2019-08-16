فيديو.. توفير سلع بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد بناء على توجيهات الرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد بـ649 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهر الحالى. وواصلت وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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