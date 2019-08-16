شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة إحباط تهريب 2 مليون عبوة أدوية مدعمة عبر ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب 2 مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى. جاء ذلك في اطار الحملات الامنية لمنع تهريب الأدوية المدعمة التي يحاول الخارجين عن القانون تهريبها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة إحباط تهريب 2 مليون عبوة أدوية مدعمة عبر ميناء الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.