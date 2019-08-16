شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة مصرية تضع مولودتها الرابعة «مكة» بأحد مستشفيات السعودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية، المشرف على البعثة الطبية للحج، أول حاجة مصرية بعد أن وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء الخميس، للاطمئنان على حالتها الصحية هي وطفلتها.

وأوضح «قنديل» أن الحاجة المصرية تدعى سماح زكي أحمد مراد، وتبلغ من العمر 36 عاماً، من مدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة، تابعة لبعثة وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن «البعثة الطبية» بدأت متابعة حالتها منذ وصولها إلى الأراضي السعودية، مروراً بأدائها مناسك الحج في أماكن «المشاعر» بمنى وعرفات، حتى وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء أمس الخميس.

وأكد «قنديل» أن الولادة جاءت طبيعية تماماً، وحالة الأم والطفلة على ما يرام، وتتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر خروجهما من المستشفى، خلال ساعات، مشيراً إلى أن المولودة «مكة» هي الطفلة الرابعة للأم.

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وأشادت الحاجة سماح بالخدمات الطبية التي قدمتها البعثة الطبية لها طوال فترة تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حتى ولادتها، مؤكدة أن الفريق الطبي بالبعثة ظل يتابع حالتها الصحية لحظة بلحظة حتى موعد الولادة، موجهة الشكر لجميع أعضاء البعثة الطبية للحج.

من جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 169 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 119 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 50 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، لافتا إلى أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح الجمعة، 56340 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51011 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4511 حالة في المدينة المنورة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

كما تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 232 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً «صباحاً ومساءً» على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد «ضاحي» عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

أول مولدة لحاجة مصرية تضعها بإحدى مستشفيات السعودية وعيادات البعثة الطبية للحج بمكة