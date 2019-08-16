شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على أسوان بمناطق متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت محافظة أسوان لسقوط أمطار بمناطق متفرقة عصر اليوم الجمعة، تراوحت بين متوسطة وخفيفة وسط ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة في الهواء تتعرض له المحافظة منذ يومين. ورفعت المحافظة درجة الاستعداد تحسبا لأي طوارئ قد تحدث نتيجة هطول الأمطار.

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