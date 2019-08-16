شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سنحمل المسئولية لأى جهة تسهل عمل حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول في الخارجية الأميركية، إنهم سيحملون المسؤولية لأي جهة تقوم بتسهيل عمل حزب الله، كما أن مسئولي الوزارة ناقشوا مع الحريري سلوك حزب الله وما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية، وإذا استمر حزب الله بالقيام بما يقوم به، فستكون هناك تداعيات لذلك.

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