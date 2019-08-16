شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 21 أغسطس آخر موعد لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتي يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب.

وقال خالد عبد الحكم ، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن 16240 طالب- طالبة قد استفادوا من نتيجة التظلمات وتم زيادة درجاتهم، وذلك من إجمالي 118256 طالب - طالبة تقدموا بتظلم من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتى الآن.

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وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 ، وتنطلق غدًا السبت الموافق 17 أغسطس 2019 امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.