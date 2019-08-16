شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. التضامن: بدء عودة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة التضامن تعلن بدء عودة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية غدًا.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

صور وفيديو.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد حكومة زيمبابوى

أطلقت شرطة زيمبابوى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة فى وسط العاصمة هرارى، اليوم الجمعة.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الأجندة الزمنية لـ"تعويضات النوبة"

بدأ العد التنازلى فى "تعويضات النوبة" التى قررتها الحكومة للمتضررين من بناء السد العالى وبناء وتعلية خزان أسوان، ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك.

من إيتو إلى ميسي.. شاهد أجمل أهداف برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يستهل فريق برشلونة رحلة الدفاع عن لقب الدورى الإسبانى عندما يحل ضيفاً على أتلتيك بيلباو فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الاولى من الليجا.

التعليم العالى: قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات بنسبة 10%

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب ستكون بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية بتنسيق 2019.

فيديو.. ارتفاع ضحايا انفجار مسجد باكستان لـ5.. والشرطة: الانفجار بعبوة ناسفة

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مسجد فى منطقة كوتشلاك فى كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستانى، إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، نتيجة للانفجار الذى وقع، اليوم الجمعة.

اختطاف 8 بحارة بينهم 3 روس من قبل قراصنة قبالة سواحل الكاميرون

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

رامون دياز يثير الجدل ويتابع حساب الأهلى على تويتر

أثار رامون دياز المدير الفنى السابق لنادى بيراميدز الجدل بعدما قام بمتابعة الحساب الرسمى للنادى الأهلى بموقع "تويتر".

علقة ساخنة من مواطن تركى لنجل عزة الجرف بالبوكس

قال أشرف بدر نجل كل من بدر محمد بدر وعزة الجرف القياديان بجماعة الإخوان إنه تعرض لضرب عنيف من مواطن تركى فى المواصلات العامة، دون أن يفعل شيئا.

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مرشح للرئاسة التونسية يتعهد بفتح ملف الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية

تعهد المرشح الرئاسى فى تونس عبدالكريم الزبيدى بفتح ملف الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التى ضربت البلاد عام 2013 فور فوزه فى الانتخابات المقرر تنظيمها 15 سبتمبر المقبل.

مؤرخة بريطانية تزعم وجود غرف مخبأة أسفل أبو الهول تحوى كنوزا

زعمت مؤرخة بريطانية وجود غرف سرية مخبأة أسفل تمثال أبو الهول بالجيزة، قد تؤدى إلى اكتشاف كنوز لم يتم التوصل إليها من قبل.

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 697 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، ليهبط الذهب لأدنى من 700 جنيها للجرام، مسجلا 697 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر.

مصطفى السرتى يتأهل لنصف نهائى بطولة شيبارتون الدولية للاسكواش

واصل مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة للاسكواش تألقه فى بطولة شيبارتون الدولية المقامة حالياً فى أستراليا، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأهله إلى الدور نصف النهائى للبطولة.

شاهد لحظة إصابة مشجع لحارس ليفربول فى السوبر الأوروبى

تعرض الإسبانى أدريان حارس نادى ليفربول لإصابة فى الكاحل تهدد مشاركته فى مباراة فريقه المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح أمام ساوثهامبتون المحدد لها غداً السبت بملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

التضامن: بدء عودة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية غدًا

أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن غدا السبت سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوى لعودة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

فيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى انفجار بمسجد فى "كويتا" الباكستانية

لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، إثر وقوع انفجار اليوم، الجمعة، فى أحد المساجد بمنطقة "كجلاك" فى مدينة "كويتا" الباكستانية.

هل يُفكر الأهلى فى التعاقد مع دياز؟.. المدرب الأرجنتينى يُثير الجدل بسبب متابعة حساب القلعة الحمراء عبر "تويتر".. مصدر أهلاوى ينفى ويتساءل: كيف نفكر فى دياز أو غيره ونحن لم نفكر فى إقالة لاسارتى؟

تساءل كثيرون فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وداخل جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص حول إمكانية تعيين الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز مديراً فنياً للأهلى خلفاً للأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى للأهلى.

رئيس جمعية التنمية المصرية الكورية فى رحلة بأرياف الشرقية مرتديا العباية البلدى.. قضى أجازته مع أهالى قرية العواسجة ويؤكد:أعشق الملوخية والكشرى والمخلل.. ونج سيك كان: مصر تنضم للدول العظمى وفقا لتوقعات الخبراء

حرص البروفيسور "ونج سيك كانغ" "كورى الجنسية" وهو الرئيس الفخرى ومؤسس الجمعية الكورية المصرية للتنمية، وممثل الجمعية الكورية الخيرية لجراحة الشفاه الأرنبية فى مصر، وبرفقته الدكتورة "جوليا جونج" مستثمرة كورية، نائب رئيس الجمعية الكورية الخيرية لجراحة الشفاه الأرنبية، على قضاء عيد الأضحى بقرية العواسجة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.