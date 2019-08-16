افتتاح 20 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ضد التطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الأوقاف، 20 مدرسة جديدة لتحصين النشء والشباب ضد التطرف ، ليصل إجمالى عدد المدارس إلى (1040) مدرسة قرآنية .
وطالبت الأوقاف، الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم ، موضحة أن المشروع يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.
وأصدرت وزارة الأوقاف، الترجمات المعتمدة بـ19 لغة عالمية تضم لغة الأشارة لموضوع خطبة الجمعة: (ماذا بعد الحج ؟)، والذى يتناول الحديث عما ينبغي أن يفعله الحاج بعد عودته إلى بلده ، وعن أثر الحج في حياته ، وأنه إذا كان الحج المبرور يمحو الله تعالى به الذنوب ، فيعود الحاج كيوم ولدته أمه.
أولاً : المدارس الجديدة وعددها (20) مدرسة قرآنية ، للاطلاع اضغط هنا .
ثانيًا : المدارس التي سبق الإعلان عنها وعددها (1020) مدرسة قرآنية ، للاطلاع اضغط هنا .
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