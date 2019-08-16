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افتتاح 20 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ضد التطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الأوقاف، 20 مدرسة جديدة لتحصين النشء والشباب ضد التطرف ، ليصل إجمالى عدد المدارس إلى (1040) مدرسة قرآنية .

 

وطالبت الأوقاف، الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم ، موضحة  أن المشروع يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

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وأصدرت وزارة الأوقاف، الترجمات المعتمدة بـ19 لغة عالمية تضم لغة الأشارة لموضوع خطبة الجمعة: (ماذا بعد الحج ؟)، والذى يتناول الحديث عما ينبغي أن يفعله الحاج بعد عودته إلى بلده ، وعن أثر الحج في حياته ، وأنه إذا كان الحج المبرور يمحو الله تعالى به الذنوب ، فيعود الحاج كيوم ولدته أمه.

 

أولاً : المدارس الجديدة وعددها (20) مدرسة قرآنية ، للاطلاع اضغط هنا .

ثانيًا : المدارس التي سبق الإعلان عنها وعددها (1020) مدرسة قرآنية ، للاطلاع اضغط هنا .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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