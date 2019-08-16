شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية لقطاع الصناعة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تفاصيل إطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية لقطاع الصناعة.. لأول مرة.. الأراضى الصناعية والفرص الاستثمارية فى موقع إلكترونى واحد.. طرح 2000 قطعة أرض للمستثمرين الشهر المقبل.. و5 ملايين متر جاهزة لإقامة المشروعات الصناعية.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ تفاصيل إطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية لقطاع الصناعة.. لأول مرة.. الأراضى الصناعية والفرص الاستثمارية فى موقع إلكترونى واحد.. طرح 2000 قطعة أرض للمستثمرين الشهر المقبل.. و5 ملايين متر جاهزة لإقامة المشروعات الصناعية

ـ طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات لـ«الخليج 365»: أتوقع أن ينخفض سعر الأرز إلى 6 جنيهات فى الأسواق

ـ مصر قادرة على المنافسة بمجال أفلام الرعب.. "الفيل الأزرق 2" ينقل صناعة السينما لمنطقة جديدة

Advertisements

ـ «المالية» تعلن نجاح خفض نسبة الدين الحكومى.. الحكومة تخفض نسبة الدين للناتج المحلى من 108 % عام 2017 إلى 90.5 % فى 2019 .. وتستهدف 77.5 % فى 2022

ـ مطران الكاثوليك بالمنيا الأنبا بطرس فهيم: قانون بناء الكنائس الجديد يسير بشكل جيد

ـ انطلاق أعمال تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات اليوم.. إعفاء ال 50 الأوائل من قواعد التوزيع الجغرافى.. «التعليم العالى» تحذر الطلاب من الأماكن التعليمية الوهمية

ـ امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة و«الأزهرية» تنطلق اليوم.. «التعليم»: 124 ألف طالب يؤدون الامتحان فى 275 لجنة.. والمعاهد الأزهرية: الأسئلة وصلت المناطق بمختلف المحافظات

ـ أحفاد الفراعنة يطمحون فى حجز تذكرة النهائى.. منتخب اليد يتحدى البرتغال فى رحلة «كتابة التاريخ» بنصف نهائى مونديال الناشئين