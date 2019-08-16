شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تجديد ندب 5 قضاة بلجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تجديد ندب كلا من المستشارين محمد عبد الشافي خليفة أحمد، الوليد حسين أحمد مكي، محمد رشدي محمد محمد الأزهري، محمد سعيد محمد عبد السلام الحوفي، وأحمد فتحي حسن مصطفى، بلجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والارهابيين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الندب لهم.

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وحمل قرار وزير العدل رقم 5568 وصدر في 1 أغسطس الجاري، وتضمن في مادته الثانية على أن تتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي تنفيذه.