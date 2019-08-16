شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تواجه الإعتداء على المستشفيات بملصقات توعية على الجدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة كافة المستشفيات التابعة لها بتحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية ، بما في ذلك تأمين كافة الأطقم الطبية. Advertisements وطالبت الوزارة بوضع ملصقات بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بتوعية المواطنين والتشديد عليهم أن الاعتداء على الأطقم الطبية يعرضهم للمسائلة القانونية ، مشيرة الى ضرورة وضع الملصقات في أماكن ظاهرة للمواطنين ، علي أن يتم التنبيه علي كافة المستشفيات أن الأمر مهم وعاجل مع ضرورة تنفيذه خلال 15 يومًا من تاريخه .

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