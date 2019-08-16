محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
كشف الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن السبب الرئيسي في عدم عرض السجادة التي أهدتها أسرة الكاتب الراحل نجيب محفوظ ضمن مقتنياته في متحفه هو رفضه وضعها على الأرض أسفل مكتبه خوفًا عليها من التعرض للإتلاف.
وقال عبدالوهاب: "نبحث الآن عرضًا يليق بهذه السجادة الثمينة وفق ما يرى المسئولون الفنيون عن المتحف، ومن المتوقع أن يكون مصيرها أن تعلق على أحد حوائط متحف نجيب محفوظ".
وكان عدم عرض السجادة التي أهداها الملك محمد الخامس لنجيب محفوظ، في متحفه الذي افتتح الشهر الماضي، قد أثار الكثير من علامات الاستفهام.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"الثقافة" يكشف مصير سجادة نجيب محفوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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