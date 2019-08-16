محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الخسيس الذي استهدف أحد المساجد في مدينة "كويتا" جنوب غرب باكستان، أثناء صلاة الجمعة؛ والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل من بينهم إمام المسجد، وإصابة عشرات المصلين.
وأكد الأزهر في بيان الجمعة، أن سفك الدماء المعصومة في الأشهر الحرم وانتهاك حرمة بيوت الله وترويع المصلين والآمنين، يعد من الإفساد الكبير في الأرض، مشددًا على أن تلك الهجمات البغيضة التي تنتهك حرمة بيوت الله تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى باكستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر عن تفجير مسجد "كويتا" بباكستان: إفساد في الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.