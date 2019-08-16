"الداخلية" تُضبط "ترسانة أسلحة" غير مرخصة قبل تهريبها للصعيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لضبط أحد العناصر الإجرامية بأسيوط وآخر، وبحوزتهما 100 بندقية خرطوش.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (عنصر إجرامي، 37 سنة، محكوم عليه في قضية تبديد بالحبس شهر)، يقوم بالإتجار في الأسلحة النارية، وتهريبها مُستخدماً سيارة نصف نقل –من محافظة مطروح وترويجها بمحافظة أسيوط

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن أسيوط، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بمدخلي محافظة أسيوط الشرقي والغربي، وأمكن خلالها من ضبط المتهم، حال قيادته سيارة، وبصحبته (عاطل، 32 سنة).

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وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها على (100) بندقية خرطوش عيار 12 –بمخابئ سرية بالسيارة، ومبلغ مالي، و(2) هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي ملك المتهم الأول كمصروفات شخصية والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة لنقل الأسلحة وترويجها على عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.