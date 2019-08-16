فيديو | كيف أحبطت الداخلية محاولة تهريب 2 مليون عبوة محظور تصديرها بالإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يوضح إحباط محاولة تهريب 2 مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري.

تحريات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري، أكدت عن قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير –كائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول العربية مشمولها "تجهيزات مطابخ" داخل إحدى الحاويات، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة محلياً بقصد تصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

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وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث الجنائي والجمارك، أسفرت جهودها عن ضبط (2 مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة والمنتجة محلياً، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها بدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.