حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" وإلقاء جثته في رشاح الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حبس عاطل وابن شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" وإلقاء جثته في رشاح الخانكة، لسرقته.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا ببلاغ من "ن. ص." 50 سنة، ربة منزل، بغياب ابنها "السيد ا." 16 سنة، طالب في الصف الثالث الإعدادي، بعد خروجه للعمل سائق "توك توك" ولم يعد إلى المنزل، جرى بعدها العثور على جثة طافية بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة، تبين انطباق أوصاف الجثة بأوصاف المتغيب.

وتشكل فريق بحث، وتبين أن مرتكبي الجريمة "أحمد ع." 31 سنة، عاطل، وابن شقيقته "محمد ع." 17 سنة، حاصل على دبلوم صنايع.

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وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، لمرورهما بضائقة مالية، وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجني عليه، بعد استدراجه بحجة توصيلهما، وقتله والتخلص من جثته في مياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة.

وأشارا المتهمان في اعترافاتهما إلى أن المتهم الأول استدرج المجني عليه واستقل المتهمان الـ"توك توك" قيادة المجني عليه، وحال وصولهما إلى مكان التخلص من الجثة أخبرا المجني عليه بسماع صوت غريب بجرف الرشاح وحال نزولهما لتفقد الأمر قام المتهم الأول بدفع المجني عليه في مياه الرشاح، حتى تأكدا من غرقه في المياه واستوليا على "توك توك" والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وفرا هاربين، وأرشدا عن مبلغ مالي قدره 3100 جنيه من متحصلات بيع الـ"توك توك".

وتحرر عن تلك الإجراءات المحضر رقم 7036 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الخانكة.