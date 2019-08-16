ندب الطب الشرعي لتشريح جثتي فتاتين ذبحهما والدهما بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة البدرشين بندب الطب الشرعي لتشريح جثتي فتاتين ذبحهما والدهما بالحوامدية صباح اليوم الجمعة.

وأجرت النيابة برئاسة المستشار أحمد يسري رئيس نيابة البدرشين معاينة تصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة للجثتين وما أن انتهت أمرت بنقلهما إلى مشرحة زينهم لتشريحهما وتحديد أسباب الوفاة.

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وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الجريمة واستدعاء عدد من الجيران لسماع أقوالهم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين على حافة ترعة الجيزاوية بالحوامدية، انتقلت علي الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن والدهما وراء ارتكاب الجريمة .

وشرحت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم في العقد السابع من العمر موظف بشركة السكر بالمعاش وابنتيه في العشرينات من عمرهما تدرسان بكلية الهندسة وشرحت التحريات أن المتهم استدرج ابنتيه صباح اليوم الجمعة وسار بهما في الشارع وتوقف بجوار ترعة الجيزاوية وقام بذبح الكبرى ثم الصغرى وترك جثتيهما وسط الشارع وأبلغ قسم الشرطة بارتكابه للجريمة.