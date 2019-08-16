"دبحهم وكلم القسم".. النيابة تبدأ التحقيق في مقتل فتاتين على يد والدهما بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري نيابة البدرشين تحقيقات موسعة في ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمدينة الحوامدية؛ حيث بدأت التحقيقات مع المتهم بعد انتهاء معاينة مسرح الجريمة.

وانتقل المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة البدرشين إلى مسرح الجريمة بالقرب من ترعة الجيزاوية؛ لإجراء المعاينة التصويرية التي أسفرت عن العثور على جثتين لفتاتين جوار الترعة بكامل ملابسهما، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي القتيلتين أنهما في العشرينات من عمريهما كل منهما مصابة بجرح ذبحي بالرقبة.

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وشرحت التحقيقات، أن المتهم في العقد السابع من العمر موظف بشركة السكر بالمعاش وابنتيه في العشرينات من عمرهما تدرسان بكلية الهندسة.

وأكملت التحقيقات الأولية، أن المتهم استدرج ابنتيه وسار بهما في الشارع وتوقف بجوار ترعة الجيزاوية وقام بذبح الكبرى ثم الصغرى وترك جثتيهما وسط الشارع وأبلغ قسم الشرطة بارتكابه للجريمة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين على حافة ترعة الجيزاوية بالحوامدية، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن والدهما وراء ارتكاب الجريمة.