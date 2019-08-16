"بقايا عجول".. مصدر ينفي العثور على أجولة "حمير مشفاة" بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني، ما تردد ببعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت، بشأن العثور على أربعة أجولة بطريق الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بها بقايا دواب "حمير" مشفاة من أجل تقديم لحومها في المطاعم.

وقال المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وكشف المصدر أنه عن تشكيل لجنة ضمت ضباط إدارة مباحث التموين ومتخصصين بالطب البيطرى بالبحر الأحمر، وبالإنتقال للمكان المُشار إليه، تبين أن ما عُثر عليه هو عبارة عن بقايا لعجول (أضاحى العيد)، قام أحد الأشخاص بالتخلص منها بطريقة مخالفة.

وأشار إلى أنه جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الواقعة.​