مصر | والدتهما مطلقة منذ 2003.. مفاجآت في ذبح مسن لابنتيه بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والدتهما مطلقة منذ 2003.. مفاجآت في ذبح مسن لابنتيه بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تحقيقات رجال مباحث الجيزة مفاجآت حول واقعة ذبح مسن لابنتيه، والتخلص من جثتيهما بجوار ترعة الجيزاوية، بنطاق مركز الحوامدية، وتبين أن الفتاتين "إسراء. ن. ع.أ" ، 21 سنة، طالبة بكلية دار علوم، كانت على علاقة بشاب زميلها بالجامعة، وكان والدها يحذرها من علاقتهما.

وأضافت التحقيقات أن شقيقتها الكبري، أسماء، طالبة بكلية آداب جامعة عين شمس، كانت تداري عليها وتكذب على والدهما، موضحة أن والدهما منفصل عن والدتهما منذ عام 2003، وبعد انفصالهما تزوجت والدتهما من رجل آخر، وانجبت أطفالا، كما تبين أن والدهما كان يعمل بمصنع أحذية خاص بأحد أقاربه، بعد طلبه تسويه معاشه "معاش مبكر".

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثتين لفتاتين شقيقتين في العقد الثاني من عمرهما، وتبين أنهما كانا يدرسان باحدي الجامعات، وأن منزلهما اندلعت به النيران منذ حوالي أسبوع، وأن والدهما استدرجهما لذبحهما واحدة تلو الأخرى.

وأضافت التحريات إلى أن الفتاتين معروف عنهما حسن سلوكهما وسمعتهما الطيبة، موضحة إلى أن والدهما تخلص منهما؛ لاكتشافه حيازتهما مبالغ مالية كبيرة، وشكه في سلوكهما.

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وأوضحت التحريات إلى أن والدهما استدرجهما إلى مكان العثور على جثتيهما وتخلص منهما عن طريق طعنهما عدة طعنات متفرقة بجسدهما، وتمكنت القوات من ضبطه.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.