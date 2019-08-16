مصر | تفاصيل جديدة حول نشوب حريق بـ 3 شقق بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول نشوب حريق بـ 3 شقق بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصدر بالحماية المدنية بالقاهرة تفاصيل جديدة حول نشوب حريق بالقطامية ظهر اليوم الجمعة، موضحا أن السبب محل تجارى يقع أسفل العقار الذى احترقت فيه ٣ شقق سكنية، حيث التهمت النيران المحل و٣ شقق أعلاه.

تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة بشارع النصر مساكن السوق بالقطامية، وعلى الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بــ ٧ سيارات اطفاء و٣ خزانات مياه وتم محاصرة النيران التى التهمت محلا و٣ شقق بالكامل دون اصابات، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.