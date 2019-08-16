مصر | في يوم.. 5 حرائق تشعل "القاهرة" والحماية تدفع بـ24 سيارة مطافئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم.. 5 حرائق تشعل "القاهرة" والحماية تدفع بـ24 سيارة مطافئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة القاهرة على مدار الساعات القليلة الماضية، عدة حرائق فى مختلف المناطق، وهو ما ترصده الخليج 365 في السطور التالية:

شهدت منطقة القطامية حريق بـ 3 شقق سكنية بعقار حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى العقارات فى القطامية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وشهدت أيضا منطقة مدينة نصر حريق هائل داخل ورشة سيارات حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الورش فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

Advertisements

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة اليوم من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم الخليفة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الخليفة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وفى منطقة بولاق الدكرور نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات النجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

كما نجحت الحماية المدنية فى السيطرة على حريق التهم 6 شقق سكنية، بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، حيث دمرت آثار الحريق محتويات العقارات بالكامل.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى العقارات فى القطامية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.