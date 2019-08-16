مصر | عاجل.. حقيقة العثور على بقايا "حمير" مقدمة للمطاعم فى البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة العثور على بقايا "حمير" مقدمة للمطاعم فى البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر مسؤول صحة ما تردد ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، بشأن العثور على أربعة شكائر بطريق الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بها بقايا دواب "حمير" مشفاة من أجل التقديم فى المطاعم.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، حيث تم تشكيل لجنة ضمت ضباط إدارة مباحث التموين ومتخصصين بالطب البيطرى بالبحر الأحمر، وبالانتقال للمكان المُشار إليه، تبين أن ما عُثر عليه هو عبارة عن بقايا لعجول بقرية (أضاحي العيد)، قام أحد الأشخاص بالتخلص منها بطريقة مخالفة ووضعها بجانب الطريق بالمكان المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الواقعة.