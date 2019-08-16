مصر | "شك في سلوكهما".. النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة ذبح أب لابنتيه بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شك في سلوكهما".. النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة ذبح أب لابنتيه بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة، في واقعة ذبح أب لنجلتية وإلقاءهما بترعة بالحوامدية،نتيجه لشكه في سلوكهما، فيما أمرت بإرسال السلاح المستخدم "آلة حادة" في الجريمة، للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق بشأن ذبح شقيقتين على أيدي والدهما، عقب شكه في سلوكهما، فيما انتقل فريق من النيابة لموقع الجريمة لمناظرة الجثتين، وتبين أن الوفاة نتيجة ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسد باستخدام آلة حادة

وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين بعد ذبح والدهما بسبب سوء سلوكهما، وإلقائهما بالترعة، لكشف ملابسات الواقعة

بداية الواقعة، قدم بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مسن مفاده بذبحه ابنتيه بجوار أحد الترع بنطاق المركز، لشكه في سلوكهما وحيازتهما مبالغ مالية كبيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي، والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وعثر على الجثتين مصابين بطعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

