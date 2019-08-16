أخبار مصر | الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألف ميجاوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألف ميجاوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الخميس، وإن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 28 ألف ميجاوات مقابل 28 ألفًا و900 ميجاوات، أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفًا و700 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة، لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.